Бакинская Высшая Школа Нефти учредила стипендию имени академика Хошбахта Юсифзаде

БАКУ /Trend/ - Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) учредила стипендию имени академика Хошбахта Юсифзаде - первого вице-президента SOCAR, который является живой легендой нефтяной промышленности Азербайджана, внесшей неоценимый вклад в развитие этой сферы.

Студенты пятого курса факультета нефтегазовой инженерии Нихад Аббасов, набравший 700 баллов при поступлении в вуз, и Надир Намазов, набравший 695 баллов при поступлении в вуз, были первыми, кто удостоился стипендии имени академика Хошбахта Юсифзаде. Стипендия была вручена им на юбилейном мероприятии, проведенном в Бакинской Высшей Школе Нефти.

Оба эти студента являются также и Президентскими стипендиатами.

Стипендия была присуждена этим студентам за успехи, достигнутые ими за годы учебы, и за их активное участие в социально-общественной деятельности Высшей Школы.

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