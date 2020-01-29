В Азербайджане в 2019 г. пособия и пенсии получили свыше 780 тысяч человек

29 января 2020 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году министерство труда и социальной защиты населения выплатило ежемесячные и единовременные пособия 488,8 тысячи и пенсии Президента Азербайджана 291,6 тысячи человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Ежемесячное социальное пособие выплачивается по возрасту, за потерю кормильца, детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам войны и семьям шехидов, инвалидам I и II групп вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, детям военнослужащих-срочников, детям женщин с пятью или более детьми, детям в малоимущих семьях до одного года и другим лицам, определенных законодательством.

Единовременное социальное пособие получают также семьи при рождении ребенка, лица, освобожденные от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, нуждающиеся в медицинской и социальной помощи, а также пострадавшие в радиационной катастрофе.

Единовременное пособие выплачивается и на похоронные расходы.

Национальные герои Азербайджана и члены их семьи, семьи шехидов, инвалиды войны и приравненные к ним лица, участники ВОВ, инвалиды событий 20 Января, лица, имеющие I группу инвалидности на общих основаниях и ухаживающие за ними, детьми с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, удостоенные почетных званий Азербайджана и другие граждане, определенные законодательством, обеспечиваются ежемесячной пенсией Президента Азербайджана.

В 2019 году были учреждены новые виды пенсий. В число тех, кто получает ежемесячную президентскую пенсию, включены ветераны войны, лица, ухаживающие за детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами I группы.

Также наряду с лицами, получающими пособие за I группу инвалидности, началась выплата пенсии Президента, получающим пенсии за I группу инвалидности

Таким образом число граждан, получающих ежемесячную президентскую пенсию, выросло почти впятеро.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане в 2019 г. пособия и пенсии получили свыше 780 тысяч человек
  • В Азербайджане в 2019 г. пособия и пенсии получили свыше 780 тысяч человек
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