Обнародованы итоги рейдов в пунктах забоя скота в Гарадаге и Сабунчи - АПБ

29 января 2020 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) обнародовало результаты рейдов, проведенных в незаконных пунктах забоя скота в Гарадагском и Сабунчинском районах.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, сотрудники АПБ, совместно с представителями Исполнительной власти (ИВ) Гарадагского и Сабунчинского районов, а также сотрудниками МВД, провели рейды в незаконных пунктах забоя скота в поселках Локбатан Гарадагского района и Забрат Сабунчинского района.

Было установлено, что здесь в антисанитарных условиях продается мясо, не прошедшее ветеринарную экспертизу. В связи с этим, сотрудники местных органов ИВ демонтировали специальные железные конструкции, используемые для незаконного забоя в магазинах по продаже мяса, принадлежащих субъектам предпринимательской деятельности, а также в придорожных пунктах забоя скота.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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