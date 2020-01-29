Бакметрополитен дал поручения в связи с упреждающими мерами по борьбе с коронавирусом

29 января 2020 20:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с угрозой распространения коронавируса "2019-nCoV" ЗАО "Бакинский метрополитен" дал поручения соответствующим структурным подразделениям по контролю нынешней ситуации и информированию рабочего персонала.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО, в Бакинском метрополитене уделяется особое внимание соблюдению требований санитарно-гигиенических норм.

"Учитывая, что Бакинский метрополитен, является одним из важнейших видов общественного транспорта столицы, и в основном, состоит из сети подземных тоннелей, здесь серьезно контролируется проведение работ по дезинфекции и других соответствующих мер согласно требованиям санитарно-гигиенических норм. В целом, на всех объектах ЗАО "Бакинский метрополитен", в том числе на станциях, в тоннелях, электрических депо и вагонах, в том числе на рабочих местах принимается весь комплекс профилактических санитарных мер. Помимо этого, регулярно ведутся мониторинги, контролируется проделанная работа, и при надобности, принимаются дополнительные профилактические меры.

Пользуясь случаем, ЗАО "Бакинский метрополитен" обращаясь к пассажирам, призывает их соблюдать в метрополитене санитарно-гигиенические нормы, чистоту на станциях и в вагонах, не разбрасывать пищевые продукты и пластиковые отходы, в частности жвачку, которые могут быть носителями вирусов. Потому что соблюдение требований санитарно-гигиенических норм важно как с точки зрения предупреждения распространения различных заболеваний и охраны окружающей среды, так и с точки зрения соблюдения элементарной чистоты в метрополитене", - сказали в ЗАО.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ и других странах. В Сингапуре, Гонконге и Австралии также зафиксированы подобные факты.

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, уже унесло жизни 132 человек, официальное число зараженных - 5974 человека.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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