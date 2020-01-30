Совет по научно-техническим исследованиям Турции осуществит ряд проектов в Азербайджане

30 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) осуществит ряд проектов в Азербайджане, сообщил в четверг Trend источник в правительстве Турции.

По его словам, на первоначальном этапе Национальный институт метрологии при TÜBİTAK планирует создать в 2020-2022 годах 27 лабораторий в Азербайджанском институте метрологии.

Источник добавил, что создание лабораторий ожидается в 2020-2022 годах.

«TÜBİTAK заинтересован в расширении деятельности в Азербайджане и других тюркоязычных государствах», - сказал он.

Отметим, что TÜBİTAK функционирует с 1963 года, и осуществляет совместные проекты с ведущими организациями и университетами мира.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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