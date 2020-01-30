Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)

30 января 2020 10:21 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с новоназначенным послом Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджанской Республике Сами Абдуллахом Гошехом.

Ректор Эльчин Бабаев, поприветствовав гостя, отметил расширение международных связей БГУ, подчеркнул важность налаживания сотрудничества с Иорданией в сфере образования и науки.

Говоря о новой стратегии развития университета - 5.0, ректор сказал, что ведется важная работа по коммерциализации образования, исследований, инноваций и научных знаний, дальнейшему улучшению социальной жизни и развитию международных связей вуза.

Посол Сами Абдуллах Гошех, в свою очередь, заявил, что поддержит развитие сотрудничества двух стран в области образования, партнерство в реализуемых с БГУ проектах.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимоотношений, обмена студентами и преподавателями, проведения совместных исследований и разработки проектов.

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  • Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)
  • Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)
  • Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)
  • Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)
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