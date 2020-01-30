Председательство в Научном совете Международной тюркской академии перешло к Азербайджану

30 января 2020 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председательство в Научном совете Международной тюркской академии перешло к Азербайджану.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на третьем заседании Научного совета Международной тюркской академии, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что в рамках платформы сотрудничества тюркоязычных государств в Баку проходит третье заседание Научного совета Международной тюркской академии: «По уставу Академии, руководство Научным советом каждый год поручается одной стране. В прошлом году Совет возглавлял Кыргызстан».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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