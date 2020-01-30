Подготовлен учебник по общей тюркской истории - Джейхун Байрамов

30 января 2020 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности Международной тюркской академии подготовлен учебник по общей тюркской истории до 15 века, а также идет работа над учебниками по общей географии и литературе.

Об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на проходящем в Баку третьем заседании Международной тюркской академии, сообщает в четверг Trend.

Он выразил уверенность в том, что в ходе заседания будет утвержден интересный и содержательный план работы на 2020 год: "Помимо учебников, мы обсудим вопросы, связанные со знаменательными датами, юбилеями выдающихся личностей тюркского мира».

Отметим, что сегодня в Баку проходит третье заседание Научного совета Международной тюркской академии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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