Лица, получающие доход из двух или более источников в Азербайджане, должны платить взносы ОМС по каждому из них - Госагентство ОМС

30 января 2020 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территориях, где применяется система обязательного медицинского страхования (ОМС), к каждому семейному врачу будут прикреплены 1800-2500 человек, а к каждому семейному педиатру - около 800 детей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на тренинге "Повышение осведомленности представителей СМИ в сфере ОМС" сказал руководитель департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

По его словам, около месяца как в северном регионе уже применяется механизм ОМС.

"Население северных районов начало пользоваться системой обязательного медицинского страхования с первого января. Результаты удовлетворительные. Число обращений в медучреждения данного региона увеличилось в несколько раз. Сделано около 700 обращений по дорогостоящим хирургическим операциям", - сказал Гурбанов.

По его словам, одной из основных целей данного механизма является снижение финансовой нагрузки населения. Гурбанов отметил, что к сборам страховых взносов по ОМС приступят с первого апреля.

Руководитель департамента добавил, что лица, работающие в двух и более местах, а также получающие доход из двух и более источников, должны соответственно платить взнос по ОМС с каждого источника дохода (с каждого места работы).

Он сообщил, что обращаясь в медучреждение, гражданин должен предъявить удостоверение личности и пройти регистрацию. Решение о направлении его на стационарное лечение должно быть принято специализированным врачом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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