Во время вызова машины скорой помощи время ожидания не применяется - Госагентство ОМС Азербайджана

30 января 2020 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародовано максимальное время ожидания, по истечению которого будут оказываться медицинские услуги на территориях, где применяется система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает в четверг Trend, на тренинге, проведенном на тему "Повышение осведомленности представителей СМИ в сфере ОМС", координатор отдела Тарифов на медицинские услуги Государственного агентства по ОМС Сабина Гулиева сообщила, что время ожидания – это максимальный отрезок времени, который должен выждать гражданин для предоставления какой-либо медицинской услуги с учетом ее вида и состояния обратившегося.

Представитель агентства сказала, что время ожидания для амбулаторных услуг – 14 дней, то есть такие услуги должны быть оказаны пациенту не позднее 14 дней. Время ожидания для оказания плановой стационарной помощи составляет 20 дней, услуга скорой и неотложной помощи должна быть оказана немедленно.

"Скорая и неотложная помощь должна быть оказана немедленно. В этом случае гражданин не должен оплачивать сумму совместного финансирования. Во время вызова машины скорой помощи время ожидания не применяется", - сказала Гулиева.

Она сообщила, что в Пакет услуг ОМС входят 2550 видов медицинских услуг. Большинство из них – услуги, оказываемые в стационаре, терапевтические, хирургические и амбулаторные услуги.

Гулиева добавила, что если гражданин обратится к специализированному врачу в медучреждение по месту регистрации без предварительного обращения к семейному врачу, то он должен оплатить сумму совместного финансирования. Обращаться к специализированному врачу без направления семейного врача разрешается только беременным женщинам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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