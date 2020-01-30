При организации Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка азербайджанских ковров (версия 2) (ФОТО)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 12:08)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства при ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка Фонда под названием «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве», сообщает в четверг Trend.

В открытии выставки приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, помощник по вопросам культуры генерального директора ЮНЕСКО Эрнесте Оттоне Рамирез, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, послы, аккредитованные во Франции, руководители миссий в ЮНЕСКО, представители местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Выступая на открытии выставки, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о проекте «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве». Он напомнил, что десять лет назад искусство ковроткачества Азербайджана было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а на 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО в Баку в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки. С этой точки зрения выставка шекинских ковров в штаб-квартире ЮНЕСКО имеет большое значение. Он выразил признательность генеральному директору структуры Одре Азуле за поддержку, оказанную в организации выставки в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Затем на открытии выставки выступили помощник по вопросам культуры генерального директора ЮНЕСКО Эрнесте Оттоне Рамирез, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов. В ходе выступлений была выражена признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за организацию выставки.

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