Некоторые функции на сайте Buta Airways будут временно недоступны

30 января 2020 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с переводом ресурсов авиакомпании Buta Airways на платформу инновационного флагмана индустрии Amadeus, некоторые функции на официальном сайте www.butaairways.az начиная с 5 февраля (20:00, GMT+4) будут временно недоступны, сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

В период проводимых работ на сайте в мобильном приложении не будет работать форма приобретения авиабилетов, онлайн-регистрация и страница управление бронированием.

Технические работы планируется завершить в течение 48 часов, однако, возможны более длительные задержки в восстановлении сервисов регистрации и управление бронированием.

В период, когда не будет работать онлайн-регистрация, регистрация в аэропортах вылета на всех рейсах будет осуществляться бесплатно.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте callcenter@butaairways.az через форму обратной связи на сайте, либо по WhatsApp: +994 70 437 40 86.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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