В медучреждениях Азербайджана будут назначены лица по связям со СМИ

30 января 2020 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В крупные медицинские учреждения на территориях, где применяется система по обязательному медицинскому страхованию, будут назначены лица, ответственные за работу со СМИ.

Об этом сказал завотделом по работе с региональными центрами Госгентства по обязательному медицинскому страхованию Шюкюр Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, учреждения должны определить должностных лиц по информационным вопросам, либо создать структурное подразделение, оказывающее информационные услуги.

«Мы сейчас создаем эту систему. В ближайшее время представители СМИ, обращаясь в больницы, смогут связываться с этими лицами», - отметил завотделом.

Эйвазов добавил, что представители СМИ смогут получать необходимую информацию в медучреждениях в специально выделенное время.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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