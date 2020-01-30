Предпринимателей проинформируют об изменениях в Налоговом кодексе Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) 31 января проведет для субъектов МСБ онлайн-мероприятие информационного характера на тему "Изменения и применяемые новшества в налоговом законодательстве".
Как сообщает в четверг Trend, в рамках онлайн-мероприятия, которое будет организовано при поддержке Азербайджанского государственного экономического университета, представители министерства по налогам проинформируют предпринимателей о государственной политике в налоговой сфере и последних изменениях, внесенных в Налоговый кодекс, а также ответят на вопросы, интересующие предпринимателей.
К мероприятию можно присоединиться посредством интернета (через компьютер, планшет или мобильный телефон).
"Друзья МСБ" Агентства, действующие в различных городах и районах республики, окажут предпринимателям, желающим присоединиться к мероприятию, всевозможную поддержку.
Для подробной информации следует пройти по ссылке.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)
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