В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку было проведено третье заседание Научного совета Международной тюркской академии, сообщает в четверг Trend.

В заседании принимали участие президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев, министр образования Джейхун Байрамов, замминистра образования Казахстана и Кыргызстана Канат Сарсембаев и Жапаркул Ташиев, руководитель Управления образования и преподавания Национального министерства образования Турции Бурханеттин Донмез, зампред Высшего образовательного совета Турции Мехмет Шишман, генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генсек Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генсека ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы, а также послы и дипломаты Турции, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии и Узбекистана, аккредитованные в Азербайджане.

Выступая со вступительной речью на мероприятии, министр образования Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на то, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств считается молодой организацией, за короткое время она провела ряд значимых мероприятий и углубила свою деятельность.

По его словам, благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, Азербайджан, как часть тюркского мира, поднял на высокий уровень взаимодействия с Советом сотрудничества тюркоязычных государств и всеми тюркскими народами.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали отметил, что в прошлом году деятельность руководимой им структуры была достаточно успешной: «Успешно были осуществлены задачи, поставленные главами наших государств на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, вопросы, поставленные перед Академией на последнем заседании Научного совета в Кыргызстане. Хочу отметить, что были реализованы важные проекты с рядом организаций. В прошлом году в рамках Академии было организовано более 30 международных форумов, симпозиумов, семинаров. Также Академией было издано 24 книги на различных языках».

Затем, в знак перехода председательства Азербайджана в Научном совете Международной тюркской академии в 2020 году были вручены плакетка и памятный подарок.

Далее, на заседании были обсуждены и утверждены основные научные направления на 2020 год, список предстоящих юбилейных мероприятий тюркского мира, а также вопросы сотрудничества в сферах науки и образования.

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