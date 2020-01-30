Нагиф Гамзаев протестовал против неверной информации об Азербайджане в ПАСЕ (ФОТО)

Азербайджан всегда ценит рекомендации Совета Европы и всегда пытается действовать в интересах обеих сторон. Тем не менее, бывают моменты, когда наши позиции и мысли не пересекаются.

Об этом было заявлено в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 28 января на слушаниях в Комитете ПАСЕ по мониторинговым, правовым вопросам и по правам человека о проблеме политзаключенных в Азербайджане.

Нагиф Гамзаев заявил, что информация, предоставленная о политзаключенных в Азербайджане, неверна. Он сказал, что я разочарован несправедливым и необоснованным отношением к моей стране. Гамзаев отметил, что в Азербайджане были проведены реформы во всех сферах, в частности, электронизация системы правосудия и наличие законодательной базы, отражающей основные принципы европейской правовой системы. Амнистия, подписанная президентом Ильхамом Алиевым в марте, гласит, что 431 человек был помилованы, из них 399 были освобождены раньше признанного срока приговора.

Говоря о террористической атаке на азербайджанский народ под руководством Армении в особенности под руководством Саргисяна, Нагиф Гамзаев отметил, что более 1 миллиона азербайджанцев не могут посетить свои родные земли. Не говоря о физическом и духовном ущербе благосостояния нашего государства, антиазербайджанские силы все еще пытаются подорвать имидж нашей страны и создать хаос в наших отношениях с Советом Европы. В результате совместных усилий антиазербайджанских сил на протяжении многих лет Азербайджан подвергался предрассудкам и дискриминации в отношении вопроса политзаключенных. Мы надеемся, что будут созданы благоприятные условия для проведения политики, основанной на принципах взаимопонимания и уважения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.