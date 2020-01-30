В Азербайджане названы причины отказа от перевода суббакалавров

30 января 2020 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студент, обучающийся за рубежом заочно, не вправе обращаться для перевода в вузы Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала консультант информационного отдела министерства образования Гюнай Искандерова.

По ее словам, студент может обращаться для перевода только если он обучается за рубежом в очной форме.

"То есть они должны участвовать в экзаменах. Потому что, перевод осуществляется в соответствии с баллами, набранными студентами на экзаменах. Поэтому перевод суббакалавров и не предусмотрен. Тем не менее, для некоторых студентов, ранее обучавшихся в очной форме, созданы условия для перевода на заочную форму обучения в связис тем, что они работают", - сказала Искандерова.

Она отметила, что на портале transfer.edu.az, созданном министерством образования, с первого февраля начнется процесс перевода студентов. Электронный прием документов будет продолжаться до седьмого февраля.

Напомним, что перевод студентов из вузов страны и находящихся за ее пределами, перевод со специальности на специальность, а также перевод студентов колледжей Азербайджана и лиц, обучающихся в магистратуре, осуществляется на портале transfer.edu.az.

Люди могут выбрать на портале учебное заведение, в которое хотят перевестись, для чего им необходимо ввести требуемую информацию и определить, соответствуют ли они критериям перевода.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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