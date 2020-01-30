В Азербайджане учреждены новые специальности на уровне магистратуры

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Классификацию некоторых специальностей на уровне магистратуры".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, добавлены новые специальности: в группу естественных наук - "Безопасность государственных информационных систем и цифровое правительство", в группу технических и технологических специальностей - "Нанотехнология в нефтегазовой добыче", "Искусственный интеллект", "Дистанционное наблюдение", в группу специальностей по здравоохранению, благосостоянию и услугам - "Обеспечение качества лекарственных препаратов".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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