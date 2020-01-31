Начинается операция по эвакуации из Китая граждан Азербайджана и Турции

31 января 2020 08:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военно-грузовой самолет для эвакуации граждан Турции из китайского города Ухань приземлся в военном аэропорту в турецкой провинции Кайсери, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также из Китая будут эвакуированы граждане Азербайджана. Грузовой самолет ВВС Турции A400M отправится в Китай после размещения медицинских бригад и оборудования.

Эвакуация проводится в рамках операции, запланированной министерством здравоохранения Турции. Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Отметим, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

Эрдоган сказал: "Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет никакой опасности. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию."

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ и других странах. В Сингапуре, Гонконге и Австралии также зафиксированы подобные факты.

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