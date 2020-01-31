В БГУ дан старт «Году Абая» в тюркском мире (ФОТО)

В большом актовом зале Бакинского государственного университета состоялась церемония открытия «Года Абая» в тюркском мире и мероприятие по случаю 175-летия основателя современной казахской письменной литературы, общественного деятеля и просветителя Абая Кунанбаева.

Мероприятие совместно организовано Международной тюркской академией (МТА), Министерством образования Азербайджанской Республики, БГУ, Евразийским национальным университетом имени Л.Гумилева и посольством Казахстана в Азербайджане. В церемонии открытия приняли участие руководство и представители МТА, заместители министров образования Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и представители этих ведомств, руководители международных организаций, послы, видные ученые и общественные деятели из разных стран.

Перед началом мероприятия гости посетили Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при БГУ и ознакомились с книжной выставкой. Президент МТА Дархан Кыдырали подарил центру около 60 наименований книг, в том числе изданная МТА исследование азербайджанского ученого Турана Теймурова «Художественные вопросы романа «Абай» Мухтара Ауэзова».

В большом актовом зале университета ректор Эльчин Бабаев, поздравив участников мероприятия со знаменательным событием, подчеркнул роль Абая Кунанбаева в литературе казахского народа и тюркского мира. По мнению ректора, подобные мероприятия, служащие пропаганде общей культуры, литературы, а также исторических личностей тюркоязычных народов, способствуют интеграции их национальных ценностей. По словам Эльчина Бабаева, в формировании мировоззрения Абая наряду с выдающимися деятелями Востока, такими как Физули, Низами, Фирдовси и Алишир Наваи, свою роль сыграли такие мыслители Запада, как Гёте, Крылов, Байрон. В своем выступлении Эльчин Бабаев отметил, что в БГУ состоялась презентация книги «Абай», проведены международные конференции, посвященные 550-летию Казахского ханства и 170-летию Абая Кунанбаева. Отмечено, что студенты из Казахстана прошли стажировку на нескольких факультетах вуза.

Выступая на церемонии, президент МТА Дархан Кыдырали обозначил проведение 175-летнего юбилея духовного лидера казахского народа Абая Кунанбаева знаменательным событием, выразил уверенность в том, что «Год Абая» внесет свой вклад в развитие культурных связей между тюркскими народами.

На мероприятии выступили заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Гаджиева, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы.

С речью также выступили I вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, известный кыргызский тюрколог, профессор Кадырали Конкобаев, глава Евразийского союза писателей Турции Якуп Омароглу, профессор Евразийского национального университета Республики Казахстан, тюрколог Амантай Шарип.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

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