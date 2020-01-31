Азербайджанский педагогический университет и Университет Джорджа Вашингтона будут готовить магистров

31 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский государственный педагогический университет (АГПУ) и Университет Джорджа Вашингтона (США) подписали соглашение по программе двойного диплома, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии подписания приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, декан факультета по образованию и человеческому развитию Университета Джорджа Вашингтона Майкл Фойер, ректор АГПУ Джафар Джафаров, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и другие официальные лица.

Министр Байрамов отметил, что программа по двойному диплому, реализуемая в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, предусматривает подготовку специалистов по управлению образованием.

Байрамов добавил, что в соответствии с переговорами, проведенными с американской стороной, в рамках программы с 2020-2021 учебного года в АГПУ будет проведен прием в магистратуру. Двухгодичное обучение предусматривается проводить на английском языке. Для приема абитуриенты сначала должны принять участие в экзамене, организованном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), а затем в экзамене Университета Джорджа Вашингтона.

Преподавание будет проводиться приглашенными из американского университета и местными преподавателями. По окончанию выпускникам будут вручены дипломы АГПУ и Университета Джорджа Вашингтона.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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