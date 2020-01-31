Посол США: "Совершенствование обучения на английском языке в Азербайджане – одна из основных целей"

31 января 2020 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совершенствование обучения на английском языке в Азербайджане должно стать одной из основных целей политики страны.

Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил на церемонии подписания соглашения по программе двойного диплома между Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ) и Университетом Джорджа Вашингтона (США), сообщает в пятницу Trend.

По его словам, важный приоритет посольства – поиск путей совместной работы между учебными заведениями США и Азербайджана, налаживание общения между народами: «Проявлением этого является подписание соглашения по двойному диплому. Уверены, что умение общаться на английском языке – один из путей становления настоящего гражданина глобализированного мира. Поэтому мы считаем, что совершенствование обучения на английском языке одной из главных целей в этой стране».

Посол отметил, что АГПУ является одним из достойных партнеров для достижения этой цели: «Уверены, что наши специалисты по английскому языку смогут оказать свою помощь в ускорении развития данного процесса. Подготовка магистров в рамках этой программы – также важное событие для всех нас. Это мероприятие является наглядным примером инвестирования в самый важный ресурс Азербайджана – человеческий ресурс».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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