В столице Азербайджана продолжается газификация пригородов и новых жилых массивов

31 января 2020 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В новый жилой район на территории бывшего Говсанского молочного совхоза в Сабунчинском районе Баку обеспечена подача природного газа, сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, 31 января газ был подведен в новый жилой массив в р, известном как "Лелетепе".

"Для газификации этой территории, на которой расположены, в том числе индивидуальные жилые дома в количестве 281, были проложены газовые линии различного диаметра и внутриквартальные газовые линии совокупной длиной 11 652 метра",- отмечается в сообщении.

В каждом доме установлены индивидуальный регулятор газа и газовый счетчик.
Отметим, что на основании принятой в 2019 году государственной программы осуществляется газификация расширяющейся территории города Баку, близлежащих сел и поселков. Из 22 новых жилых массивов, вошедших в программу по газификации, 18 уже обеспечены газом.

"В ближайшие месяцы будет обеспечена подача природного газа и в остальные жилые массивы", - говорится в сообщении.

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  • В столице Азербайджана продолжается газификация пригородов и новых жилых массивов
  • В столице Азербайджана продолжается газификация пригородов и новых жилых массивов
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