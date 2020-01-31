В субботу в Баку сильный северо-западный ветер, осадки

31 января 2020 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня местами ожидаются осадки, сильный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем, 7 - 9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, местами мокрый снег, снег, в горных и предгорных районах снег, в отдельных восточных районах интенсивный. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура ночью 0-5, днем 6-11 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Ночью и утром на дорогах горных районов возможна гололедица.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне сильного северного ветра температура воздуха снизится, в течение дня выпадут осадки, что будет некомфортно для большинства метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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