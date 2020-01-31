Для экономики Азербайджана будут подготовлены новые специалисты

31 января 2020 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал толкование поправкам, внесенным в "Классификацию некоторых специальностей на уровне магистратуры".

Как сообщает в пятницу Trend, постановление Кабинета министров "О внесении изменений в Постановление Кабинета министров № 95 от 14 июня 2011 года" № 26 от 30 января 2020 года предусматривает включение в "Классификацию некоторых специальностей на уровне магистратуры" ряда специальностей, имеющих большое значения для экономики страны, в частности, "Безопасность государственных информационных систем", "Цифровое правительство", "Нанотехнология в нефтегазовой добыче", "Искусственный интеллект", "Дистанционное наблюдение", "Обеспечение качества лекарственных препаратов".

Специалисты, которые будут подготовлены по этим специальностям, имеют большое значение для обеспечения потребности экономики страны в кадрах, а также модернизации новых областей и экономики в целом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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