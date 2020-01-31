“Мобильная Глазная Клиника” Azercell оказала помощь более 900 гражданам

Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана ООО "Azercell Telekom", целью которого является облегчение жизни человека за счет использования передовых технологий и эффективных решений, продолжает свою деятельность в этом направлении.

"Мобильная глазная клиника" функционирующая при поддержке Azercell снабжена лучшим современным оборудованием и обеспечивает медицинские осмотры и профилактику для детей, лишенных родительской опеки. Клиника оказывает помощь также и престарелым лицам и малообеспеченным семьям. В 2019 году бесплатное обследование прошли 901 человек, 759 из них дети, а 142 взрослые пациенты.

Стоит отметить, что все медицинские обследования и лечебное обеспечение осуществляются общественным объединением «Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi» при поддержке Azercell Telekom. За свою деятельности врачами «Мобильной зубной клиники» были обследованы тысячи людей. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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