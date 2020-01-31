Отец китайского студента, помещенного в карантин в Баку, скончался на родине

31 января 2020 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установлена личность студента, проходящего в Клиническом медицинском центре № 1.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр, это студент третьего курса факультета американоведения БГУ Zhenghai Liu Yousha.

Прибывший в Азербайджан из Китая в середине января студент 27 января обратился в Клинический медицинский центр.

По словам студента, его отец скончался в Китае. По этой причине он содержится в карантине. Liu Yousha был обследован в Центре. У студента не было обнаружено никаких симптомов и признаков вируса, однако он содержится в карантине по соображениям безопасности.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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