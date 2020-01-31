Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из Китая приземлился в Монголии

БАКУ /Trend/ - Военно-грузовой самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из китайского города Ухань приземлился в столице Монголии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что грузовой самолет ВВС Турции A400M после размещения медицинских бригад и оборудования вылетел из аэропорта Этимесгут в Анкаре.

После дозаправки в Улан-Баторе самолет направится в Китай. Ожидается, что ночью воздушное судно прибудет на место назначения.

Эвакуация проводится в рамках операции, запланированной министерством здравоохранения Турции. Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Отметим, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

Эрдоган сказал: "Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет никакой опасности. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию."

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

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