Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"

1 февраля 2020 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Масаллинский район завоевал звание «Молодежной столицы Азербайджана-2020», сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

На это звание претендовали 16 городов и районов Азербайджана.

С 40,3 процента голосов Масаллы обошел Лянкяран (23,4 процента).

Напомним, что с 2012 года при организации министерства молодежи и спорта проводится интернет-конкурс, в ходе которого «Молодежной столицей» объявляется один город или район страны.

Голосование проходило с 24 января по 30 января на сайте www.genclerpaytaxti.az

Отметим, что ежегодно обладатель звания "Молодежной столицы" официально объявляется на мероприятии, проводимом при организации министерства 2 февраля – в День азербайджанской молодежи, и символический ключ "Молодежной столицы" вручается официальным представителям города или региона.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
  • Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
  • Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
  • Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
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