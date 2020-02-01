Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"

БАКУ /Trend/ - Масаллинский район завоевал звание «Молодежной столицы Азербайджана-2020», сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

На это звание претендовали 16 городов и районов Азербайджана.

С 40,3 процента голосов Масаллы обошел Лянкяран (23,4 процента).

Напомним, что с 2012 года при организации министерства молодежи и спорта проводится интернет-конкурс, в ходе которого «Молодежной столицей» объявляется один город или район страны.

Голосование проходило с 24 января по 30 января на сайте www.genclerpaytaxti.az

Отметим, что ежегодно обладатель звания "Молодежной столицы" официально объявляется на мероприятии, проводимом при организации министерства 2 февраля – в День азербайджанской молодежи, и символический ключ "Молодежной столицы" вручается официальным представителям города или региона.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.