Минтруда Азербайджана о мерах по соцзащите и реабилитации лиц с инвалидностью в 2020 году

БАКУ /Trend/ - В «Программе социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью на 2020 год» министерства труда и социальной защиты населения определены меры по созданию условий для реабилитации и оказания помощи в лечении лицам с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на минтруда.

Среди этих мер организация пропагандистской кампании для усиления внимания и заботы о лицах этих категорий, оказание им материальной помощи, организация для них творческих и спортивных мероприятий, создание условий для их участия в международных соревнованиях, продолжение кампании, посвященной Национальным героям и др.

Согласно документу, для организации досуга лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году тоже планируется их отправка в зоны отдыха, оказание технической помощи учреждениям социальных услуг, а также организация в этом году общереспубликанских соревнований по настольным играм для лиц с инвалидностью, интеграция в общество лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Программу мероприятий на текущий год также включено оказание детям с ограниченными возможностями здоровья помощи для занятий различными видами спорта, оказание сурдологических услуг и пр.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.