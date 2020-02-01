Самолет, доставивший граждан Азербайджана и Турции из Китая, вылетел из Монголии в Турцию

1 февраля 2020 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет, доставивший из Китая граждан Азербайджана и Турции, вылетел из Монголии в Турцию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что грузовой самолет ВС Турции, эвакуировавший граждан Азербайджана и Турции из китайского Уханя в связи с новым типом коронавируса, после заправки вылетел из столицы Монголии Улан-Батора в Турцию.

Отметим, что ранее Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

"Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет повода для опасений. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию", - сказал Эрдоган.

Эвакуация проводится в рамках операции, запланированной министерством здравоохранения Турции. Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Напомним, что с декабря прошлого года в Китае стал распространяться коронавирус 2019-nCoV.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, России и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 11,1 тысяч человек, 259 больных скончались.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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