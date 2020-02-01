Некоторые азербайджанские студенты предпочли остаться в Китае - министр

1 февраля 2020 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые азербайджанские студенты, обучающиеся в Китае, не захотели вернуться, несмотря на серьезную опасность в связи с коронавирусом.

Об этом в субботу сказал журналистам министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, с ними постоянно связываются и МИД Азербайджана, и посольство Азербайджана в Китае.

Министр напомнил, что в Китае получают образование около 500 представителей азербайджанской молодежи: «Большая их часть уже в Азербайджане. Некоторые студенты перевезены в другие города Китая. Несмотря на серьезную опасность, они предпочли остаться. Но все государственные органы держат этот вопрос под контролем, и в связи с их возвращением на родину никаких проблем нет».

Байрамов добавил, что в настоящее время в Азербайджане учатся 94 китайских студента: «Один из них был помещен в медучреждение в связи с недомоганием. Руководство БГУ постоянно поддерживает с ним связь. Его самочувствие удовлетворительное».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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