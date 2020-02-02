В Азербайджане сегодня пройдет пробный экзамен в магистратуру

2 февраля 2020 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру вузов и АН Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend.

Экзамен начнется в 11:00 во всех зданиях и продлится 3 часа. Допуск к зданию, где пройдет экзамен, завершится в 10:45.

Экзамены пройдут в Баку, Гяндже и Нахчыване. Для участия в нем зарегистрировались 847 человек.

Бакалавры должны принести с собой на экзамен оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавр на экзамен допущен не будет. Также в здание, где проходит экзамен, не будут допущены бакалавры, которые попытаются пронести с собой мобильный телефон, конспект или другие вспомогательные средства.

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