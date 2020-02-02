Завтра в Баку будет без осадков

2 февраля 2020 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 8-13 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 миллиметров до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местам ночью и днем туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 1-6 градусов тепла.

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