В Азербайджане прошел пробный экзамен в магистратуру

2 февраля 2020 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру вузов и АН Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены прошли в Баку, Гяндже и Нахчыване. Во всех зданиях экзамены начались в 11:00 и продлились 3 часа.

Для управления процессом экзаменов в ГЭЦ также действовал оперативный штаб. Экзамен проводился во всех зданиях в соответствии с инструкциями.

Результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.

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