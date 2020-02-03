В Азербайджане более половины туристов зимнего сезона составили местные граждане

3 февраля 2020 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно наблюдениям последних трех лет, в Азербайджане 60-70 процентов заинтересованных в зимнем туризме являются местными туристами, 30-40 процентов – иностранными.

Об этом сказал Trend член Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Кянан Ханифаев.

По его словам, большинство иностранцев посещают нашу страну в зимние месяцы из-за интереса к определенным видам спорта, представленным в зимнем туризме. Большинство из этих гостей – люди, занимающиеся зимними видами спорта:

"Мы оцениваем таких туристов как профессиональных. Потому что перед поездкой они получают подробную информацию обо всех туристических направлениях, связанных с зимним туризмом, о наличии и состоянии горнолыжных трасс и комплексов".

Он отметил, что местных туристов, заинтересованных в зимнем туризме, можно разделить на две группы. В первую группу входят те, кто больше хочет отдохнуть в регионах нашей страны, а во вторую группу – те, кто едут в соседние страны. "Во время новогодних праздников 90-95 процентов мест в региональных отелях были заполнены. В январе в конце каждой недели большое количество местных и иностранных туристов посещают зимние туристические комплексы. Прогнозы на февраль показывают, что зимний туризм будет активным", - сказал Ханифаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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