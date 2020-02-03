В Баку у трех человек, обратившихся в медучреждение с жалобами, коронавирус не обнаружен

БАКУ/Trend/ - В связи с подозрением на заражение коронавирусом в первый Клинический медицинский центр Баку обратились три человека – гражданин Азербайджана Абдул Этибар оглу Атиба (1997 года рождения), гражданин России Эльман Хабиб оглу Мамиев (1969) и гражданин Китая Женгхай Лю Йоша (Zhenghai Liu Yousha) (1996), сообщает в понедельник Trend.

Абдул Атиба учится в Китае и приехал в Баку на каникулы.

Мамиев проживает в Красноярской области, и приехал в Азербайджан в качестве гостя.

Гражданин Китая Женгхай Лю Йоша является студентом третьего курса факультета американоведения в БГУ.

У обратившихся были взяты анализы, и ни у одного из них признаков коронавируса обнаружено не было.

После обследования Атиба и Мамиев были выписаны, а гражданин Китая, принятый 27 января, сейчас в целях осторожности помещен в карантин вследствие того, что он ездил в Китай к отцу, скончавшемуся недавно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.