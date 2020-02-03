В Баку у трех человек, обратившихся в медучреждение с жалобами, коронавирус не обнаружен

3 февраля 2020 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с подозрением на заражение коронавирусом в первый Клинический медицинский центр Баку обратились три человека – гражданин Азербайджана Абдул Этибар оглу Атиба (1997 года рождения), гражданин России Эльман Хабиб оглу Мамиев (1969) и гражданин Китая Женгхай Лю Йоша (Zhenghai Liu Yousha) (1996), сообщает в понедельник Trend.

Абдул Атиба учится в Китае и приехал в Баку на каникулы.

Мамиев проживает в Красноярской области, и приехал в Азербайджан в качестве гостя.

Гражданин Китая Женгхай Лю Йоша является студентом третьего курса факультета американоведения в БГУ.

У обратившихся были взяты анализы, и ни у одного из них признаков коронавируса обнаружено не было.

После обследования Атиба и Мамиев были выписаны, а гражданин Китая, принятый 27 января, сейчас в целях осторожности помещен в карантин вследствие того, что он ездил в Китай к отцу, скончавшемуся недавно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мальдивы запретили въезд для иностранцев, побывавших в Китае
Другие страны 10:07
В Китае производят 20 миллионов защитных масок в день
Китай 09:44
Во Вьетнаме подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом
Другие страны 08:53
В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Другие страны 08:27
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки эпидемии коронавируса
Китай 07:09
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 149 человек (Обновлено)
Другие страны 06:32
Лента новостей
В БГУ отметили День молодежи (ФОТО)
Общество 11:00
Новый филиал сети бренда "“PAK DAD " к вашим услугам (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:58
Женщины-фермеры Азербайджана получат техническую поддержку
Экономика 10:51
Казахстанская нефтегазовая компания закупит трубы
Тендеры 10:47
В Греции заключенные получали запрещенные посылки при помощи дрона
Европа 10:46
Семь граждан Пакистана погибли при обстреле со стороны Афганистана
Другие страны 10:37
В Азербайджане объявлен прием в магистратуру вузов и Академии наук
Общество 10:35
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 27-31 января
Энергетика 10:32
Туркменистан приобретет запчасти к тепловозам и вагонам
Тендеры 10:23