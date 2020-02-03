В Азербайджане объявлен прием в магистратуру вузов и Академии наук

3 февраля 2020 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру вузов и АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен состоится 23 февраля 2020 года и будет длиться 3 часа.

Прием заявлений бакалавров для участия в экзамене проводится в интернете.

Для участия в экзамене бакалавр с 3 по 13 февраля 2020 года указывает на своей странице в "личном кабинете", созданном на ekabinet.dim.gov.az, сумму для подачи заявления (50 AZN).

Со способами оплаты можно ознакомиться на epayment.dim.gov.az

С 10:00 часов 3 февраля и до 10:00 часов 13 февраля бакалавры заполняют и утверждают электронное заявление на http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize

Приемный экзамен в магистратуру проводится централизованно по уровню общего интеллекта (логическое мышление), информатике и иностранному языку.

(Текст: Кямаля Сеидова).

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