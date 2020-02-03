Новый филиал сети бренда "“PAK DAD " к вашим услугам (ФОТО/ВИДЕО)

Являющаяся маркой Азербайджана, 10 лет работающая для вас, Группа Компаний “Pak Dad” торжественно открыла 7-й Ясамальский филиал ресторана “PAKDAD” по адресу A.M. Шарифзаде 162 (вход-выход станции метро "İnşaatçılar").

Данная сеть ресторанов, которая больше известна своей турецкой кухней, охватывает различные районы города Баку – на улице Короглу Рагимова, в Ахмедлах, на улице Низами.

Развиваясь в столице Баку, расширяя свою деятельность, Группа Компаний “Pak Dad” определила востребованность подобного заведения на территории Ясамала.

В церемонии открытия известного своим ассортиментом и великолепным вкусом Турецких и Европейских блюд “PAKDAD” приняли участие известные музыкальные исполнители, ведущие, известные люди, представители медиа.

Открытие ресторана состоялось с участием гостьи из Турции, известного модельера Иваны Сертин. Наряду с Иванной Сертин в мероприятии приняли участие известный модельер Азербайджана Фахрия Халафова, модель Рустам Джабраилов, Гаджи Нуран, певцы Роза Заргярли, Диляра Кязымова, Хатун и другие.

Вновь открывшийся ресторан “PAKDAD” представлен к услугам клиентов в абсолютно новом, отличающимся дизайне.

PAKDAD является излюбленным местом отдыха семей и встреч друзей.В PAKDADт имеются все условия для любого повода - для ужина или деловой встречи друзей, обеда большой семьи. Вы тоже можете получить удовольствие, и, не дожидаясь какого-либо повода порадовать себя, разделив свою радость с PAKDAD!

Вся сеть ресторанов использует чистые и халал мясопродукты.

Кроме того, в новых открывающихся торговых центрах будет функционировать бренд “Pak Dad”.

Отметим, что в настоящее время бренд “Pak Dad” имеет 4 ресторана, 3 ФастФуда. Отделения ФастФуда действуют в торговых центрах “GənclikMall”,”28 Mall”,”Park Bulvar”.

В этой сети ресторанов меню составлено из блюд Турецкой и Европейской кухни. Однако в открываемых новых подразделениях для клиентов будут новации. В них будет функционировать уголок Азербайджана.

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