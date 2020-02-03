В БГУ отметили День молодежи (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 2 февраля - Дню молодежи. Ректор Эльчин Бабаев, открывая мероприятие, поздравил студентов с Днем молодежи. Эльчин Бабаев подчеркнул, что согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, этот календарный день ежегодно празднуется как «День молодежи Азербайджана», что является ярким примером молодежной политики, проводимой нашим государством.

Говоря о развитии Азербайджана во всех областях и об успешной молодежной политике, ректор отметил, что БГУ играет важную роль в обеспечении страны кадровыми ресурсами.

На мероприятии затем выступили заместитель декана филологического факультета Анар Фараджов, заместитель декана библиотечно-информационного факультета Аламдар Джаббаров и студент первого курса факультета прикладной математики и кибернетики Кенан Сейфуллазаде.

Мероприятие завершилось концертной программой.

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