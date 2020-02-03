Азербайджан расширяет меры по борьбе с коронавирусом

3 февраля 2020 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) пришли к выводу, что новый распространенный коронавирус "2019 novel koronovirus" (2019-nCoV) животного происхождения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ).

Эпидемия нынешнего вируса и распространившиеся в прошлом аналогичные эпидемии MERS (Middle East respiratory syndrome – средневосточный респираторный синдром) и SARS (Severe acute respiratory syndrome – тяжелый острый респираторный синдром) связаны с животными и продукцией животного происхождения, в частности, с рыбой и морепродуктами.

Происхождение названия семейства вирусов связано с тем, что по анатомическому строению они имеют форму "короны" и зачастую приводят к распространению зоонозных инфекций.

Указанный вирус генетически отличается от всех других коронавирусов и примечателен именно стремительным распространением среди людей.

Комитет по науке и Рабочая группа по диким животным OIE начали совместные исследования и порекомендовали в первую очередь создать отдел чрезвычайных заболеваний согласно "Кодексу здоровья наземных животных" и посредством "Всемирной информационной системы по здоровью животных" (WAHIS) посоветовали странам-членам организации срочно оповестить представителей OIE.

В связи с этим, Азербайджан начал обсуждение этого вопроса с представителями OIE и обязался периодически информировать организацию об упреждающих мерах, предпринимаемых против распространения данного коронавируса в республике.

По совместной инициативе OIE и ВОЗ для исследования и борьбы с вирусом "2019-nCoV" начата разработка "дорожной карты".

Отметим, что в рамках борьбы АПБ наложило временный запрет на импорт в страну животных (включая животных для зоопарка и диких животных), а также рыбы и морепродуктов.

Региональные отделения Агентства, а также лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана перешли на усиленный режим работы.

В то же время совместно с соответствующими организациями осуществляются мероприятия по подготовке списка продовольственных товаров, которые несут риск передачи вируса, проводятся контрольные меры в сети продаж, усилен контроль над охотой за птицами и их потреблением в качестве пищи.

(Текст: Кямаля Сеидова).

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