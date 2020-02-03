В связи с коронавирусом в Азербайджане ежедневно дезинфицируются автобусы международных рейсов

3 февраля 2020 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с обнаруженным в конце прошлого года в Китае коронавирусом 2019-nCoV по поручению Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий в автобусах (международных и внутренних рейсов) начата реализация соответствующих мер для снижения риска возникновения эпидемии.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь Госслужбы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, руководителям компаний-перевозчиков поручено ежедневно дезинфицировать автобусы, в частности участвующие в международных перевозках. Процесс полностью контролируется Службой.

"Хотя вероятность заражения вирусом в Азербайджане крайне мала, компаниям, осуществляющим международные и внутренние перевозки, дано серьезное поручение. Если раньше дезинфекция проводилась раз в неделю или раз в 15 дней, то теперь международные автобусы будут дезинфицироваться ежедневно, а межрегиональные и междугородние автобусы - раз в три дня", - сказала Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Впервые открываются регулярные автобусные маршруты в село Джоджуг Марджанлы
Общество 16 декабря 2019 10:33
ГСАТ издала распоряжение об изменении направления движения маршрутной линии № 592
Транспорт 6 декабря 2019 15:13
В городах и районах Азербайджана обновляются автобусные парки
Общество 26 ноября 2019 13:00
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к пассажирам междугородних автобусов
Общество 19 ноября 2019 14:00
Госслужба принимает меры для устранения заторов в направлении Сумгайыта и Абшерона
Общество 4 ноября 2019 20:05
В Азербайджане будут оглашены новые направления ночных автобусных рейсов
Бизнес 30 октября 2019 16:54
Лента новостей
В Азербайджане увеличился объем ипотечных кредитов
Финансы 15:25
Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
Социум 15:21
В Баку я чувствую себя как дома – грузинская гимнастка
Общество 15:19
ОЭСР содействует развитию предпринимательства в Туркменистане
Бизнес 15:12
Дмитрий Песков: Путин может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Россия 15:09
Еврокомиссия предложила Совету ЕС начать переговоры с Лондоном о партнерстве после Brexit
Европа 15:06
В Азербайджане завершается срок выдачи бюллетеней ОИК
Политика 15:05
МИД Армении предпринимает мошенническую попытку исказить международное общественное мнение по карабахскому конфликту – эксперты
Нагорно-карабахский конфликт 15:02
Heritage Foundation в своем докладе отмечает достижения Грузии за 13 лет
Бизнес 14:59