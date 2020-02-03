Фонд Гейдара Алиева подготавливает новые издания, посвященные Азербайджану (ФОТО) (версия 2)

3 февраля 2020 11:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:29)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева подготавливает два новых издания, посвященных Азербайджану.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Фонд.

В настоящее время начались фотосъемки, связанные с темами данных изданий.

Одно из изданий Фонда, посвященное Азербайджану, будет содержать информацию и фотографии, касающиеся древней истории, традиций, культуры азербайджанского народа, а также современного облика страны, ее флоры и фауны.

Проект реализуется при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие», компании "Azercell" и магазина спортивных товаров "GoSport".

В другом издании, подготавливаемом Фондом Гейдара Алиева, будет собрана информация об Азербайджане по различным сферам. В издании будут размещены информация об экономике, экологии, культуре, спорте и других сферах страны, традициях мультикультурализма, туристических возможностях и по другим направлениям, а также соответствующие фотоматериалы.

Съемки по проекту пройдут в Баку и различных регионах республики, с охватом всех четырех сезонов года.

Наряду с тем, что читатели смогут узнать с помощью этих изданий подробную информацию об Азербайджане, они лучше ознакомятся со страной, и посредством фотоматериалов смогут совершить виртуальное путешествие в страну.

Напомним, что впервые издание «Азербайджан» было выпущено Фондом Гейдара Алиева в 2010 году. Книга, в которой было собрано более 1000 фотографий, была издана на азербайджанском, русском, английском, французском, немецком, итальянском языках.

За прошедший период это издание преподносилось гостям мероприятий, организованных Фондом в различных странах, создавая у читателей глубокое впечатление об Азербайджане.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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