В Азербайджане для перевода в другой вуз обратились 72 человека

3 февраля 2020 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля в Азербайджане начался процесс перевода студентов, и до настоящего времени в связи с переводом в другой вуз или изменением специальности уже обратились 72 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Электронный прием документов на портале transfer.edu.az продолжится до 7 февраля.

Посредством этого портала будет осуществляться перевод студентов из вузов внутри страны и находящихся за ее пределами, перевод со специальности на специальность, а также перевод студентов колледжей Азербайджана и лиц, обучающихся в магистратуре.

Отметим, что портал transfer.edu.az был создан министерством образования в 2016 году и нацелен на упрощение и обеспечение прозрачности процесса перевода студентов.

С начала работы в Азербайджане системы электронного перевода осуществлен перевод около шести тысяч студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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