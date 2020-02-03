Главный инфекционист: Риск проникновения в Азербайджан коронавируса крайне мал

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане всего два человека были помещены в Клинический медицинский центр по подозрению на коронавирус, однако подозрения не подтвердились.

Об этом в понедельник сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, новых подозреваемых в инфицировании коронавирусом не выявлено. Также до сих пор в стране не было обнаружено ни единого факта инфицирования данным вирусом.

Исаев считает, что после приостановления авиарейсов между Азербайджаном и Китаем риск проникновения вируса в страну крайне мал. Он добавил, что анализы людей, подозреваемых в инфицировании, проверяются в Центре контроля особо опасных инфекций.

В настоящее время в Клиническом медицинском центре в связи с подозрением на инфицирование коронавирусом находятся на лечении два человека. По словам Исаева, установлено, что коронавирусной инфекции у них нет и по истечении срока карантина они будут выписаны из стационара.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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