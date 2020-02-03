Завтра в Баку до 15 градусов тепла

3 февраля 2020 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 10-15, в Баку ночью 3-5, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 до 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных северных и западных районах ожидаются осадки, снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 0-5, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

4-5 февраля на Абшеронском полуострове на фоне снижения атмосферного давления ожидается южный ветер, что будет благоприятствовать метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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