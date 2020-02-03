Посольство США в Баку распространило предупреждение в связи с коронавирусом

3 февраля 2020 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посольство США в Азербайджане разместило на своей странице в Facebook заявление в связи с распространением коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается, согласно официальному обращению президента США, лицам, не являющимся гражданами США, либо не имеющим права на проживание на территории страны, запрещается въезд на территорию США в течение 14 дней с последней даты пребывания в Китае, за исключением Гонконга и Макао.

«Если вы проживаете в Китае, недавно ездили в Китай или намерены поехать в Китай до планируемой поездки в США, мы рекомендуем отложить собеседование для получения визы до 14 дней после отъезда из Китая». – говорится в сообщении.

Отметим, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан принимает превентивные меры против коронавируса
Узбекистан 13:28
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Китай 13:16
Китайских туристов начали вывозить из Италии
Европа 13:12
Китай не видит оснований для введения в отношении него ограничений в туризме и торговле
Китай 12:15
В Китай для борьбы с коронавирусом прибыла международная помощь
Китай 11:56
Майк Помпео поддержал реформы Казахстана по защите основных свобод
Бизнес 11:49
Лента новостей
В связи с коронавирусом в Азербайджане ежедневно дезинфицируются автобусы международных рейсов
Общество 13:59
Эксперты Baku Network обсудили встречу глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в Женеве (ВИДЕО)
Политика 13:57
Айдын Гулиев: резолюция ПАСЕ не отражает реалий Азербайджана
Политика 13:56
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане
ИКТ 13:45
Узбекистан выступил страной-партнёром Международного фестиваля ремесленничества в Индии
Туризм 13:44
Завтра в Баку до 15 градусов тепла
Общество 13:40
Обнародованы сроки капремонта на заводе SOCAR Methanol
Энергетика 13:38
Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса
Европа 13:36
Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
Социум 13:32