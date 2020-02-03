Посольство США в Баку распространило предупреждение в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Посольство США в Азербайджане разместило на своей странице в Facebook заявление в связи с распространением коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается, согласно официальному обращению президента США, лицам, не являющимся гражданами США, либо не имеющим права на проживание на территории страны, запрещается въезд на территорию США в течение 14 дней с последней даты пребывания в Китае, за исключением Гонконга и Макао.

«Если вы проживаете в Китае, недавно ездили в Китай или намерены поехать в Китай до планируемой поездки в США, мы рекомендуем отложить собеседование для получения визы до 14 дней после отъезда из Китая». – говорится в сообщении.

Отметим, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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