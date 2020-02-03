Федерация гимнастики Азербайджана всегда создает лучшие условия для тренировок

БАКУ/Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку - великолепна, здесь есть все условия, о которых могут мечтать и спортсмены и тренера, сказала в понедельник Trend старший тренер сборной Грузии по художественной гимнастике Элисо Бедошвили.

Бедошвили вместе со своей воспитанницей - грузинской гимнасткой Саломе Пажава, находится в Баку на учебно-тренировочных сборах.

"В этом году у нас цель завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Федерация гимнастики Азербайджана пригласила нас и дала возможность лучше подготовиться к первым старту, это будет в Гран-при в Москве (Россия), а также к следующим важным соревнованиям. Это будут лицензионные этапы Кубка мира, где у нас есть и желание и шанс завоевать олимпийскую лицензию. Федерация гимнастики Азербайджана всегда нас поддерживает, помогает и создает лучшие условия для тренировок. Поэтому мы надеемся, удачно выступим на предстоящих соревнованиях, и достигнем своих целей", - отметила она.

Элисо Бедошвили добавила, что в Баку на учебно-тренировочные сборы приехала только Саломе Пажава, у которой есть шанс завоевать лицензию на Олимпийские игры.

"Поэтому очень важно, чтобы наша лучшая гимнастка тренировалась в лучших условиях и подготовилась к предстоящим соревнованиям. В Национальной арене гимнастики в Баку есть все необходимое для этого – отличный зал, комфортные условия для подготовки, неограниченное количество времени, ковры, прекрасные возможности для восстановления спортсменок – массаж, медицинское оборудование. И конечно же, в Федерации гимнастики Азербайджана замечательный коллектив, очень дружелюбный, здесь отличные специалисты, помогающие нам обратить внимание на какие-то недостатки в наших упражнениях. Они подсказывают какую программу лучше выполнить, какую музыку подобрать. Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева всегда обращает внимание на такие детали в композициях, к которым мы привыкаем и можем уже не заметить. Для нас очень важно, мнение хороших специалистов", - сказала старший тренер сборной Грузии по художественной гимнастике.

Элисо Бедошвили добавила, что члены сборной Грузии по художественной гимнастике часто принимают участие в крупных международных соревнованиях, проводимых в Баку.

"После 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку осталось много положительных эмоций. Удивительно был оформлен зал, чемпионат стал праздником гимнастики. В Баку организация соревнований всегда проходит на высшем уровне, все расписано по секундам. Побывать здесь – это огромное счастье", - подчеркнула Элисо Бедошвили.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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