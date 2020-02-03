Международный аэропорт Гейдар Алиев соответствует высоким международным стандартам авиационной безопасности

БАКУ /Trend/ - 3 февраля 2020 года, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся комплексный аудит уровня соответствия мер по обеспечению авиационной безопасности, применяемых при организации пассажирских и грузовых рейсов в США, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Аудит прошел в соответствии с межгосударственным соглашением между Азербайджаном и США.

В рамках проверки, аудиторы Департамента транспортной безопасности США (Transportation Security Administration) ознакомились с выполнением всех актуальных требований TSA, а также стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Государственной программы по авиационной безопасности США.

Аудиторы TSA ознакомились с процедурами регистрации пассажиров, предполетной проверки воздушного судна, досмотра багажа, безопасности бортового питания, а также профайлинговой деятельностью сотрудников авиационной безопасности.

Также была проведена комплексная оценка безопасности аэровокзальной площади, перрона, подготовки кинологической службы, уровня защиты электронных систем аэропорта от кибератак и др.

По результатам проведенного аудита, Департаментом транспортной безопасности было дано заключение, что меры авиационной безопасности, применяемые в Международном аэропорту Гейдар Алиев, полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым со стороны TSA и ICAO.

Специалисты группы аудита отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала и всего руководящего состава структурных подразделений Главного управления авиационной безопасности (ATBI) при «Азербайджанских Авиалиниях».

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