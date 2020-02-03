Турецкий бизнесмен из Китая: В Ухани очень много людей покинули свои дома и уехали (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - Гуанчжоу находится на юге Китая, в 800 км от Уханя. Больше всего вирус распространен в Ухани, Гуанчжоу, Шенчжени и Гонконге. Это промышленные города, где проживает очень много людей, сказал в понедельник Trend руководитель компании Cemsa, турецкий бизнесмен Джемал Сараджоглу, 10 лет занимающийся бизнесом в китайском Гуанчжоу.

"Выходя на улицу, мы надеваем маски, часто должны мыть руки после того, как садимся в метро и автобусы. Необходимо соблюдать все правила гигиены. Запрещено здороваться за руку. По сегодняшней информации, вирусом заражены примерно 20 тысяч китайцев, скончались около 400 человек. Сообщалось, что стремительная миграция вируса в связи с возвращением жителей будет наблюдаться еще неделю", - сказал бизнесмен.

Он добавил, что на улицах очень мало людей, они остерегаются выходить из дома: "Самая большая проблема связана с возвращением в Ухань 5 миллионов жителей этого города, которые уехали в другие города в связи с празднованием Нового года. Люди должны вернуться и в Гуанчжоу и Шенчжень. Поэтому в предстоящие дни случаев заражения вирусом будет больше, но потом ситуация может быть взята под контроль".

Что касается сопутствующих проблем, то Сараджоглу сказал, что в Ухани трудно найти многие продукты: "Люди могут покупать хлеб, фрукты, овощи в том количестве, которое контролируется государством, но все же трудности есть".

Бизнесмен сказал, что самой большой проблемой в Китае является то, что люди едут работать из Уханя или близлежащих к нему мест в Гуанчжоу и Шенчжень. Кроме того, после каникул люди вернутся. Вследствие такого передвижения люди находятся в тесном контакте друг с другом, поэтому вирус быстро передается: "По последней информации, в Шенчжени зафиксированы новые случаи заражения вирусом. Заболевшими стали люди, которые приезжают в этот город работать из других мест. Другая проблема в том, что если человек является носителем вируса, то в течение двух недель у него не наблюдается признаков болезни (он не кашляет, температура не повышается), но он может передать вирус другому, поэтому выявить болезнь очень трудно".

На вопрос: "Какие меры предпринимает государство?", Сараджоглу ответил, что государство рекомендует по возможности больше не выходить из дома: "До 10 февраля все закрыто. В Ухани, Шенчжени, Гуанчжоу, Урумчи, Сиане не будут работать фабрики и заводы. Людей предупредили, что если кто-то ходит на работу, то по дороге они не должны общаться с другими людьми. Если до 10 февраля число зараженных будет расти, то государство может продлить закрытие рабочих мест до 15-20 февраля. Сначала эта дата ограничивалась 31 декабря, потом была продлена до 3 февраля, сейчас - до 10 февраля. Но компании продолжают платить людям зарплату, даже если они не ходят на работу".

По его словам, в Ухани многие люди покинули свои дома и уехали: "Но затем, как только государство запретило осуществлять авиарейсы в/из Уханя и перекрыло магистральные дороги никто больше не смог выезжать из города. Сейчас Ухань покидать запрещено".

Бизнесмен подчеркнул, что распространение вируса негативно отразилось на бизнесе, приведя к финансовым потерям: "Мы экспортируем электрооборудование из Гуанчжоу в Турцию, а из Азербайджана и Грузии импортируем в Китай вино. В данный момент никаких операций по импорту и экспорту не проводится. В последний раз мы поставили сюда азербайджанские вина в октябре-ноябре прошлого года. Если поступят новые заказы, то не верю, что поставки будут легкими. Поэтому сейчас мы просто заняли выжидающую позицию. Государство заявило, что в налоговых выплатах за рабочие места будут преференции".

На просьбу прокомментировать видео, распространенное ранее в соцсетях в связи со скончавшимся на улице человеком, которому никто не помог, турецкий бизнесмен отметил, что это неправда: "Входя в метро, автобус, супермаркет, везде у всех проверяют температуру тела и только потом впускают внутрь. Если у кого-то выявлена болезнь, то врачи незамедлительно оказывают помощь. На улицах нет людей, скончавшихся от вируса".

В заключение глава компании Cemsa добавил, что в больницах Гуанчжоу находится примерно 300 больных: "В больницах Гуанчжоу, Шенчженя проблем нет. Мест не хватает в больницах Уханя, где больше всего распространен вирус. Правительство Китая контролирует все вопросы, но Китай - огромная страна, поэтому управлять и контролировать передвижение людей нелегко".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова).

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